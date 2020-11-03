بالوثيقة.. التعليم تكشف عن مخاطبة البرلمان قبل اقرار قانون معادلة الشهادات

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن مخاطبتها للبرلمان قبل اقرار قانون معادلة الشهادات. وأكدت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، رفضها لقانون أسس تعادل الشهادات، داعية رئيس الجمهورية برهم صالح إلى عدم المصادقة عليه و"تدارك مخاطر هذه السابقة".

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