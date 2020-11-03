المرور تعلن قرب وصول مليون لوحة مرورية

وقال الخفاجي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم وصول 660 (ألف) لوحة مرورية لـ 330 ألف مركبة"، مبيناً أن "مليون لوحة مرورية ستدخل العراق قريبا".

وأضاف، أن "المباشرة بتوزيع اللوحات المروية على مواقع التسجيل، الأسبوع المقبل بعد إتمام إكمال الإجراءات الضريبية مع الشركة المنفذة، وسيتم طبع جميع اللوحات للمركبات المتأخرة لتوزيعها بشكل أصولي".

