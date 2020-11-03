مقتل مدني بأسلحة كاتمة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل مدني باسلحة كاتمة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدنيا قتل مساء اليوم باسلحة كاتمة ضمن منطقة كسرة وعطش". وأضاف المصدر أن "المسلحين قاموا بسرقة عجلته ورمي جثته داخل ساحة متروكة".

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