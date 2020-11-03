الأعرجي والأسدي يبحثان ملف مكافحة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة

وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الأمن في البلاد، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والدولة، وتعزيز الجهد الأمني في جميع مناطق العراق".



كما ناقش الأعرجي مع الأسدي، بحسب البيان، "ملف مكافحة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة، فضلا عن الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "المهنية في أداء الأجهزة الأمنية تعزز من ثقة المواطن بتلك الأجهزة وتعطي انطباعا ايجابياً للجميع".