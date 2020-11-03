دولة اوروبية تسجل أكثر من 350 وفاة جديدة بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 353 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، في ارتفاع حاد لهذا المؤشر الذي تجاوز مستوى 300 حالة لأول مرة منذ 6 مايو.



كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 353 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 233 الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 39412 حالة. وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28244، مقارنة مع 22253 في بيانات أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 759829 حالة.كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 353 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 233 الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 39412 حالة. وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الوفيات في إيطاليا، التي تسجل أكثر من 300 وفاة جراء الفيروس لأول مرة منذ يوم 6 مايو.

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