اجتماع يبحث اعادة الحياة لمدرجات ملاعب دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-11-03 | 17:38 815 مشاهدة عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، اجتماعاً مع روابط مشجعي اندية الدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء. وجرى خلال اللقاء مناقشة جميع الامور المتعلقة بوضع الجماهير المستقبلي في الدوري واهمها عودة الجماهير مستقبلاً وفق مايتم الاتفاق عليه من الجهات المعنية. وتمنع خلية الازمة، حضور الجماهير الى المدرجات بسبب ظروف جائحة كورونا في عموم البلاد.



وطبقت هذه الاجراءات منذ تفشي الجائحة في منتصف شهر اذار الماضي. وطبقت هذه الاجراءات منذ تفشي الجائحة في منتصف شهر اذار الماضي. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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