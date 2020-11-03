اعتقال مستشار برئاسة الحكومة العراقية بتهم فساد

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ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الثلاثاء عن اعتقال السلطات العراقية مستشارا في رئاسة الحكومة العراقية عن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي بتهم فساد .. فيما تم ضبط مخالفاتٍ وتزويرٍ في أسعار شراء أجهزةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ في محافظتي ميسان وكربلاء الجنوبيتين.

ونفذت اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد عملية اعتقال رعد الحارس، المستشار في رئاسة الحكومة العراقية في شؤون الطاقة ووكيل وزارة الكهرباء السابق والمنتمي الى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وذلك اثر صدور قرار من مجلس القضاء العراقي باعتقاله وينص بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "ايلاف" وموجهة الى اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة تقول "انكم مأذونون بالقبض على المتهم رعد غازي الحارس، لكونه متهما في الشكوى المقدمة ضده".

والحارس هو مستشار في هيئة المستشارين في رئاسة الحكومة والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء وكان قد كلف في يوليو الماضي برئاسة فريق عمل لصيانة محطات انتاج الطاقة الكهربائية ووضع برنامج لاعادة العمل بجميع مشاريع الكهرباء المتوقفة. ووضع الحلول اللازمة.

وقد اثار هذا التكليف في وقته اعتراض هيئة النزاهة البرلمانية معتبرة أن تكليفه بمثابة اعلان مسبق بانه لا حل للأزمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003 رافقه خلالها الفشل في مهمته في وزارة الكهرباء منذ 17 عاما.

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء تحفظ على ذكر اسمه ان الحارس وخلال فترة مهمته وكيلا ومستشارا في وزارة الكهرباء كان وراء توقيع عقود وعقد صفقات بملايين الدولارات.

ويعاني العراقيون منذ عام 2003 من أزمة كهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد ولم تتمكّن من تجاوزها على رغم إنفاق حوالي 40 مليار دولار في هذا القطاع وفقاً لتقارير رسمية.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد وجه في أغسطس الماضي بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف

ومنذ تشكيل اللجنة وعمليات الاعتقال تتواصل حيث بدأت برئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي ولم تنتهِ بأسماء مسؤولين سابقين وقادة عسكريين.

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ضبط فساد وتزوير في صفقات شراء مستلزمات طبية

وعلى الصعيد نفسه، اعلنت الهيئة العراقية للنزاهة الثلاثاء عن تنفيذ ثلاث عمليات ضبطٍ لحالات مغالاةٍ ومخالفاتٍ وتزويرٍ في أسعار شراء أجهزةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ في محافظتي ميسان وكربلاء الجنوبيتين.

وقالت الهيئة في بيان صحافي تابعته "ايلاف" أن ملاكات مكتب تحقيق ميسان التي انتقلت إلى مركز أمراض القلب في المحافظة تمكَّنت من ضبط موادّ ومستلزماتٍ طبيةٍ خاصَّةٍ بقسطرة الدماغ منتهية الصلاحية تمَّ شراؤها من قبل لجنة المشتريات في المركز عام 2017 بمبالغ باهظة إضافة الى مواد مُجهّزةٍ عن طريق الوزارة لكن لم تتم الاستفادة منها بصرفها إلى المرضى ولم تُعَدْ إلى الجهات المُختصَّة قبل نفاد مُدَّة الصلاحية؛ ممَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام.

واشارت الى ان ملاكات المكتب قامت في عمليةٍ منفصلةٍ بعد الانتقال إلى دائرة صحَّة ميسان – قسم الأمور الماليَّة من ضبط الأوليات الخاصَّة بشراء 164 مِحراراً طبياً إلكترونياً لقياس درجات الحرارة عن بعد لافتة إلى وجود مغالاةٍ في الأسعار وصلت إلى حوالي 50 ضعفاً مقارنة بالسعر الحقيقي.

وبينت أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء تمكَّن في عمليةٍ ثالثةٍ من ضبط أصل الصك الخاص بإحدى المستشفيات الحكومية في المحافظة عن قيمة شراء مواد طبية تُستخدَمُ في العمليَّات الجراحيَّة لوجود مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء تمثلت بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورُها عن أحد مكاتب تجهيز الأجهزة والمستلزمات الطبيَّة والمختبريَّة.

واكدت الهيئة المعنية بمتابعة وكشف عمليات الفساد في البلاد تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليٍّة بالمضبوطات في العمليَّات الثلاث التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرات قضائيةٍ وعرضها على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان وكربلاء حيث صدر امر قبضٍ ومنع سفرٍ بحق مُتَّهمٍ في العملية الثالثة واستقدام عددٍ من المُتَّهمين.

وكان مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 قد وضع العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فسادا في العالم حيث احتل التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادرعن منظمة الشفافية الدولية وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم في ما يخص الشأن الاقتصادي، حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.