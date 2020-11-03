العراق ومصر وقعا 15 مذكرة تفاهم واتفاق تعاون وبروتوكولا

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ايلاف من لندن: فيما ترأس رئيسا الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي في بغداد السبت اجتماع اللجنة العليا المشتركة فقد اشرفا على توقيع 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية .

فقد ترأس الكاظمي ومدبولي مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة. واكد الكاظمي رغبة العراق بتطويرالعلاقات العراقية المصرية الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين مثمنا موقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

مباحثات الوفدين العراقي والمصري برئاسة الكاظمي ومدبولي :



وعبّر الكاظمي عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار داعيا الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

الكاظمي ومدبولي يؤكدان على تعميق علاقات بلديهما لصالح المنطقة

ومن جهتهما عبر الكاظمي ومدبولي في كلمتين عقب المحادثات على تصميم بلديهما لتعزيز علاقاتهما لصالح امن واستقرار المنطقة.

وقال الكاظمي ان العراق مصمم على تطوير وتعزيز علاقاته مع مصر بما يخدم مصالحهما المشتركة والامن والاستقرار في المنطقة . واشار الى ان العراق يتطلع الى علاقات استراتيجية مشتركة اعمق واوسع من اجل الاستقرار الاقليمي واعادة التوازن في المنطقة التي يعتبر العراق ومصر ركناهما الاساسيان.

واشار الكاظمي الى ضرورة الاستمرار في توسيع العلاقية المصرية في مختلف المجالات ومنها الثقافية والدينية من اجل اشاعة الوسطية ومحاربة الارهاب.

ومن جانبه قال مدبولي ان لبلاده رغبة كبيرة في تعميق علاقاتها التاريخية مع العراق منوها الى ان شعبيهما يتشابهان في اوجه عديدة تساعد على تحقيق هذا الهدف.

واكد تطلع بلاده لمزيد من التنسيق مع العراق في مختلف المجالات موضحا ان الوزراء المعنيين في البلدين سيعكفون على وضع جداول زمينة لتنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها اليوم.

توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاق تعاون وبوتوكولا

واثر ذلك وقّع العراق ومصر خمس عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

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فقد وقع وزير العدل العراقي سالار عبد الستار ووزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء.. فيما وقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، مع وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط. في حين وقع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبد السلام مذكرة تعاون بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية، حيث وقّعت عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط .

فيديو كلمتي الكاظمي ومدبولي :



كما وقع وزير الصحة والبيئة العراقي حسن محمد التميمي مع وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الفني في مجال حماية البيئة.. بينما

تم توقيع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية وقّعها عن الجانب العراقي وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وعن الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط.. بينما وقع وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر ووزير النقل المصري كامل الوزير اتفاقية النقل البحري.. في حين وقّعت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية نازنين محمد وسو ووزير النقل المصري كامل الوزير مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقّعها عن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار".

اما في المجال التجاري وقّع وزير التجارة العراقي علاء أحمد حسن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض .. فيما وقّع وزير الصناعة العراقي منهل محمود عبد الرحمن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، كما وقّعا بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية".

ومن جهتهما وقع وزير الصناعة العراقي، منهل محمود عبد الرحمن والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أحمد سمير فرج، وقعا مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك .. بينما وقّعت رئيسة هيأة الاستثمار العراقي، سها النجار، والرئيس التنفيذي للهيأة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبد الوهاب، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار . وايضا تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصري، وقّعه عن الجانب العراقي رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح علي الساعدي وعن الجانب المصري رئيس اتحاد الصناعات المصري، محمد زكي السويدي .

ويأتي اجتماع اللجنة العليا هذا في بغداد تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردينة التي انعقدت بعمان في آب أغسطس الماضي وجمعت بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أنه كلن قد تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في تموز يوليو عام 1988 حيث تمثل آلية مهمة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية العراقية لتنسيق أطر التعاون الدولي بين البلدين.

