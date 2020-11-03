مدبولي الى بغداد لتوقيع اتفاقيات

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ايلاف من لندن : فيما اعلن في بغداد الجمعة عن انتهاء اجتماعات خبراء عراقيين ومصريين اعدوا خلالها على مدى يومين مذكرات تفاهم واتفاقات جديدة بين البلدين سيوقع عليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع نظيره المصري مصطفى مدبولي لدى زيارته للعراق غدا، وهي تتعلق بالمجالات السياسية والاستثمارية والمالية والطاقوية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان تابعته "ايلاف" إن "اللجان الفنية الفرعية المشتركة بين البلدين قد بحثت على مدى اليومين الماضيين البنود والفقرات الخاصة بالاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين غدا السبت في قطاعات مختلفة أبرزها المرتبطة بالشؤون التجارية و الاستثمارية والمالية والفنية والإنتاج والطاقة فضلا عن الشؤون الخارجية والتنسيق السياسي والقنصلي والقضائي والأمن والموارد البشرية .

مدبولي في بغداد على رأس وفد يضم 12 وزيرا

وكان الوفد الفني المصري قد وصل الى بغداد الثلاثاء الماضي وهو يضم 45 شخصية من الخبراء والمستشارين حيث وضعوا مع نظرائهم العراقيين الصيغة النهائية لاتفاقات التعاون المشتركة بين البلدين والمتعلقة بمجالات التعاون فـي الطاقة والبناء والزراعة والبنى التحتية والإسكان والصناعة والكهرباء والتنمية والاتصالات والمياه اضافة الى النقل الجوي والبحري والضرائب والصحة والإسكان والتشييد والبناء وحماية البيئة.

ومن المنتظر ان يصل مدبولي الى بغداد غدا السبت على رأس وفد رسمي يضم 12 وزيراً وعددا من الشخصيات الاقتصادية لعقد اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة برئاسة رئيسَي وزراء البلدين.

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اتفاقات جديدة

وسيبحث مدبولي مع الكاظمي سبل تفعيل اتفاقيات وقعها البلدان خلال الاعوام الاخيرة ويوقعان على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات الطاقة والكهرباء والإسكان والتنمية والنقل والاتصالات والمياه والزراعة وتبادل الخبراء .

كما ستتناول المباحثات تفعيل الطريق البرّي بين مصر والعراق لتنشيط حركة التجارة البينية بينهما اضافة الى تعزيز التعاون الاقتصاديّ المشترك واستعانة العراق بالشركات والخبرات والأيدي العاملة المصريّة للمشاركة في مشروعات العراق لاعادة الإعمار واستفادة مصر من الموارد العراقية خاصة في ما يتعلق بالصناعات التحويلية .

طائرة مساعدات طبية مصرية الى العراق

واستبق حلول مدبولي في بغداد وصول طائرة مصرية تحمل مساعدات طبية الى مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ان "طائرة مصرية محملة بـ 15 طناً من المساعدات الطبية وصلت الى مطار بغداد".

ويأتي اجتماع اللجنة العليا هذا في بغداد تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردينة التي انعقدت بعمان في أغسطس الماضي وجمعت بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أنه كان قد تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في يوليو عام 1988 حيث تمثل آلية مهمة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية العراقية لتنسيق أطر التعاون الدولي بين البلدين.