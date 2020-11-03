رئيس مجلس القضاء ومستشار الامن الوطني‎ ‎يبحثان الجهد المشترك في مكافحة الإرهاب

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، ومستشار الامن الوطني‎ قاسم الاعرجي ‎يبحثان الجهد المشترك في مكافحة الإرهاب,.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى‎ ‎فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم، مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي"‎.

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وأضاف أن "الجانبين بحثا الجهد المشترك بين القضاء والحكومة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة ‏المنظمة".



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