رئيسا مجلس القضاء وفريق التحقيق الدولي يبحثان مذكرة التفاهم بشأن الأدلة الخاصة بجرائم 'داعش'

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة كريم خان تفاصيل مذكرة ‏التفاهم المزمع ابرامها بخصوص المساعدات التي يقدمها فريق التحقيق الدولي بشان الادلة الخاصة بجرائم داعش.

وقال بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته الخليج 365 ،ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم ‏الثلاثاء الموافق 3 / 11 /2020 كريم خان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ‏ورئيس فريق التحقيق الدولي"‎.‎



وذكر المركز أن "الطرفين بحثا تفاصيل مذكرة ‏التفاهم المزمع ابرامها بخصوص المساعدات التي يقدمها الفريق لجهات التحقيق ‏العراقية بخصوص الادلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الارهابي".‏

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