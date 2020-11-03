مصرف الرافدين يكشف عن توجه لتخفيض نسبة فوائد القروض

كشف مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن وجود توجه في تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للمواطنين والموظفين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن مدير عام المصرف قوله، إن "هناك توجهاً لتخفيض الفوائد في جميع السلف والقروض الممنوحة للمواطنين والموظفين بعد موافقة الجهات المعنية"، مبينا ان "اطلاق السلف والقروض للمواطنين سيتم بعد توزيع رواتب الموظفين".



واكد "وجود توجه لدعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية المتوقفة والجديدة"، مبينا ان "المصرف قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من المواطنين للفترات الزمنية المختلفة".



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