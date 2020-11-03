بالفيديو ماذا يحمل تاريخ 3 تشرين الثاني من أحداث هامة عبر التاريخ؟

2020-11-03 | 10:57 153 مشاهدة 1916 - إبرام معاهدة تاسيس إمارة قطر.

1918 - بولندا تعلن استقلالها عن روسيا بعد الحرب العالمية الأولى.

1928 - تركيا تبدأ باستخدام الحروف اللَّاتينيَّة بدلًا من العربية في كتابة اللغة التركية.

1992 - انتخاب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة بعد تغلبه على الرئيس جورج بوش.

2004 - المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسًا للإمارات العربية المتحدة خلفًا لوالده .

2004 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحظى بفترة رئاسية ثانية بعد تغلبه على منافسة الديمقراطي جون كيري

2017 - الجيش السوري ينجح بفك الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء من مدينة دير الزور منذ عام 2014.



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