وتٌلعب 8 مواجهات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الثالثة من دور المجموعات أبرزها مواجهة ريال مدريد ضد إنتر ميلان. مواعيد مباريات اليوم شاختار دونيتسك ضد مونشنجلادباج وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.



لوكوموتيف موسكو ضد أتليتكو مدريد وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. لوكوموتيف موسكو ضد أتليتكو مدريد وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. وتنطلق المباراتان في تمام الساعة 8:55 مساء بتوقيت بغداد. ريال مدريد ضد إنتر ميلان وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. ليفربول ضد أتالانتا وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4. Advertisements مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2. ريد بول سالزوبورج ضد بايرن ميونيخ وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5.



بورتو ضد مارسيليا وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6. بورتو ضد مارسيليا وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6. ميتلاند ضد أياكس أمستردام وتٌذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3. وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت بغداد.



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كانت هذه تفاصيل خبر تتصدرها قمة الريال وإنتر.. نشيد مباريات دوري الابطال يُعزف الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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