عملية امنية في ساحة التحرير والبتاوين لملاحقة مطلوبين

وقال بيان للوكالة تلقته الخليج 365، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية المحترم نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد عملية تفتيش في منطقتي ساحة التحرير و البتاوين ضمن العاصمة بغداد".واشارت الوكالة الى انه "نتج عن العملية القبض على(٧) متهمين ضبط بحوزتهم بالجرم المشهود كميات من المواد المخدرة داخل خندق التحرير ،فضلاً عن القاء القبض على(٦)متهمين مخالفين لتعليمات الامن السياحي الخاصة بشروط الإقامة في أحد فنادق البتاوين".

واضاف البيان "كما تم القبض على امرأة تحمل هوية مزورة و متهم مطلوب وفق احكام المادة (٤٠٦ ) الى محكمة جنايات كركوك و (٤) احداث متسولين في ساحة التحرير،حيث تم تسليم المتهمين الى الجهات كل حسب اختصاصة بوصل إستلام اصولي".