إغلاق سجن إسرائيلي يضم معتقلين فلسطينيين بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

وذكرت الهيئة، أن "إدارة السجن أغلقت المعتقل بالكامل، وألغت جميع الزيارات، وأعلنت أنها ستقوم بنقل جميع المصابين إلى سجن سليمون".

ونددت الهيئة في تقريرها، بـ "التدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة داخل سجون إسرائيل، واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين".



وأكدت أن "سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفاً لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم".

ولفتت الهيئة، إلى أن "عدداً من الأسرى المصابين بفيروس كورونا، كانوا قد شعروا بأعراض المرض، منتصف الأسبوع الماضي، وأخبروا إدارة السجون بذلك، إلا أنها تجاهلت الأمر ولم تجر أية فحوصات لهم".

