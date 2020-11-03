إغلاق سجن إسرائيلي يضم معتقلين فلسطينيين بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الثلاثاء، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا في سجن جلبوع الإسرائيلي ارتفع إلى 73 مصاباً، مبينة أن إدارة السجن قررت إغلاق المعتقل بالكامل.
ونددت الهيئة في تقريرها، بـ "التدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة داخل سجون إسرائيل، واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين".
وأكدت أن "سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفاً لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم".
ولفتت الهيئة، إلى أن "عدداً من الأسرى المصابين بفيروس كورونا، كانوا قد شعروا بأعراض المرض، منتصف الأسبوع الماضي، وأخبروا إدارة السجون بذلك، إلا أنها تجاهلت الأمر ولم تجر أية فحوصات لهم".
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