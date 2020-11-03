تمنّت الفنانة السوريّة أصالة نصري لو يستطيع الرجل أن يلمس حجم الألم الداخلي الّذي يتركه في نفس المرأة إذا أخلّ بوعده لها، وذلك أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "قعدة رجّالة".

وصرّحت أصالة نصري أنها تكنّ كلّ الإحترام للرجل الّذي يصارح المرأة بأنها لم تعد تملأ عينه، كاشفةً للمرّة الأولى أنها عاشت ألماً كبيراً لمدّة سنة كاملة من الزمن، ووصفت هذا الألم بالقول "تألّمت كما لو أني ألد 20 ولداً مرة واحدة".



وحسمت أصالة قرارها بعدم الزواج للمرّة الثالثة، مؤكّدةً أنها تفضّل صداقة الرجل أكثر.

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة حسمت قرارها... هل تتزوّج للمرّة الثالثة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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