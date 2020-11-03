5 نصائح لرفع مستوى هرمون السعادة في الجسم

وبحسب موقع "با باميل"، تتعدد فوائد هرمون الدوبامين فلا يقتصر دوره فقط على النشاط والسعادة ولكنه يساعد على تنظيم ضربات القلب وضغط الدم وتعزيز صحة الكُلى وزيادة المستوى الإدراكي والحفاظ على الصحة العقلية، ونصح الموقع باتباع طرق بسيطة لرفع مستوى الدوبامين.هناك بعض الأطعمة التي من شأنها تعزيز مستوى هرمون الدوبامين في الدم بسبب احتوائها على الدهون الصحية، مثل: الأفوكادو، والأسماك، والبذور، والمكسرات، وبعض أنواع من الزيوت النباتية وعلى النقيض اتباع نظام غذائي يحتوي على الدهون المشبعة مثل: تناول الزبدة، وزيت جوز الهند، يقلل من مستوى الدوبامين وذلك ما أكدته عدة أبحاث ودراسات علمية.

وتعمل أيضاً الأطعمة الغنية بالبروتين على زيادة معدل الدوبامين في المخ.



وتشير بعض الأبحاث إلى أن هناك أنواعا من البكتيريا الموجودة بالأمعاء لديها القدرة على إنتاج الدوبامين لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بعنصر البروبيوتيك مثل: المخللات، والملفوف، والزبادي الأبيض.

الاستماع للموسيقى



أكدت إحدى الدراسات أن مستويات الدوبامين ارتفعت في الدم بنسبة 9% بعد سماع الأغاني الموسيقية، وطريقة العلاج بالموسيقى شائعة للغاية إذ تُستخدم للمصابين بمرض باركنسون، فالموسيقى تعمل على تحسين الأعراض واستعادة المرضى لبعض الأنشطة الحركية.

النوم المنتظم



أوضح الباحثون أن مستويات الدوبامين تكون في أعلى معدلاتها ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيا على مدار اليوم لذلك يجب الحصول على قسط منتظم من النوم يتراوح ما بين 7-9 ساعات للحفاظ على معدل الدوبامين مرتفعا في المخ عند الاستيقاظ حتى يعمل الدوبامين طوال اليوم بالشكل الطبيعي.

المكملات الغذائية



هناك عدة مكملات غذائية من شأنها زيادة مستوى الدوبامين في الدم مثل: أوميغا3، الحديد،المغنيسيوم ، فيتامين د ، الكركمين وفيتامين B6.

التمرينات الرياضية



تفيد التمرينات الرياضية بشكل عام في تحسين الحالة المزاجية والنفسية ويؤكد الباحثون ان السبب وراء ذلك هو ارتفاع مستوى هرمون الدوبامين بعد وقت قصير من انتهاء التمارين، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن ممارسة تمرينات اليوغا ست مرات أسبوعيا ترفع معدل الدوبامين بشكل مستمر.