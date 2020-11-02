تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أكثر من 400 حالة وفاة.
وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية عن 52518 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة رقما قياسيا جديدا يوميا منذ تفشي المرض، مقابل 46290 يوم امس الأحد.
وتشير هذه الحصيلة إلى أن الإغلاق الجديد الذي تم تطبيقه يوم الجمعة في البلاد لم ينتج عنه آثاره الأولى بعد، حيث ارتفع عدد حالات دخول المستشفى للمرض بأكثر من 1000 مرة أخرى، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 25143.
وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب إصابات COVID-19 في فرنسا بـ416 حالة وفاة، مقابل 231 يوم امس الأحد ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 345.
وتشير هذه الحصيلة إلى أن الإغلاق الجديد الذي تم تطبيقه يوم الجمعة في البلاد لم ينتج عنه آثاره الأولى بعد، حيث ارتفع عدد حالات دخول المستشفى للمرض بأكثر من 1000 مرة أخرى، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 25143.
وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب إصابات COVID-19 في فرنسا بـ416 حالة وفاة، مقابل 231 يوم امس الأحد ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 345.
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