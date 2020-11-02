كورونا يداهم رئيس وزراء أوروبي



أعلن مكتب رئيس الوزراء الجورجي، غيورغي غاخاريا، الاثنين، أن فحصه لفيروس كورونا جاء إيجابيا. وقال المكتب في بيان إن رئيس الوزراء "يشعر بأن حالته جيدة وإنه يواصل في تلقى العلاج منزليا". وكان غاخاريا أعلن، أول أمس السبت، أنه قرر الدخول عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عزمه مواصلة العمل بهذا الوضع.



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