تركيا تعلن توقيف 15 عراقياً يشتبه بانتمائهم لـ'داعش'

اعلنت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين، عن توقيف 15 عراقياً يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في عملية أمنية بولاية قرشهير وسط البلاد.
وبحسب وكالة "الاناضول" فإنه "في نطاق التحقيقات التي أجراها المدعي العام في الولاية، نفذت فرق مكافحة الإرهاب، حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في مركز الولاية".
وأضافت أنه "تم نقل الموقوفين إلى وحدة الطب العدلي لإجراء فحوصات لهم قبيل نقلهم إلى المحكمة".
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