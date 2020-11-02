تركيا تعلن توقيف 15 عراقياً يشتبه بانتمائهم لـ'داعش'

وبحسب وكالة "الاناضول" فإنه "في نطاق التحقيقات التي أجراها المدعي العام في الولاية، نفذت فرق مكافحة الإرهاب، حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في مركز الولاية".

وأضافت أنه "تم نقل الموقوفين إلى وحدة الطب العدلي لإجراء فحوصات لهم قبيل نقلهم إلى المحكمة".