المنافذ تعلن ضبط مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط مستلزمات طبية ومواد لصناعة الأدوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة ضبط 4 حاويات داخل الحرم الكمركي متروكة منذ فترة طويلة بداخلها مواد لصناعة الأدوية ومستلزمات طبية (كمامات) لا توجد موافقات أصولية ورسمية لاستيرادها".



وأضاف أن "عملية الضبط تمت وفق معلومات من شعبة التراخيص واستخبارات محطة بوابة البصرة تم على إثرها تشكيل لجنة للكشف على الحاويات أعضاؤها الكمرك المدني وضابط مركز شرطة كمرك أم قصر واستخبارات بوابة البصرة فضلاً عن ممثل مديرية المنفذ/هيئة المنافذ الحدودية"، مشيراً الى أنه "تم ختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ القرار المناسب حيالها".

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