تصريح متشائم من الصحة العالمية بشأن كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إن العالم يشهد "فترة حرجة" بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف تيدروس، بحسب "روسيا اليوم"، أن "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد. اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت".
يذكر أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الاثنين، وصلت إلى أكثر من مليون و200 ألف، فيما باتت الإصابات تلامس حد 47 مليون حالة.
يذكر أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الاثنين، وصلت إلى أكثر من مليون و200 ألف، فيما باتت الإصابات تلامس حد 47 مليون حالة.
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