تصريح متشائم من الصحة العالمية بشأن كورونا

وأضاف تيدروس، بحسب "روسيا اليوم"، أن "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد. اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت".

يذكر أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الاثنين، وصلت إلى أكثر من مليون و200 ألف، فيما باتت الإصابات تلامس حد 47 مليون حالة.

