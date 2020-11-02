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تصريح متشائم من الصحة العالمية بشأن كورونا

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إن العالم يشهد "فترة حرجة" بسبب الطفرة في إصابات فيروس المستجد.
وأضاف تيدروس، بحسب "روسيا اليوم"، أن "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد. اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت".

يذكر أن حصيلة وفيات "كوفيد-19"، الاثنين، وصلت إلى أكثر من مليون و200 ألف، فيما باتت الإصابات تلامس حد 47 مليون حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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