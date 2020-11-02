الإصابة تبعد ريبين سولاقا عن صفوف اسود الرافدين

2020-11-02 | 17:35
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أصيب مدافع المنتخب الوطني ونادي اردا كارتزالي البلغاري، ريبين سولاقا خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدوري البلغاري الممتاز.
وخرج سولاقا من مباراة فريقه الأخيرة أمام بيروي في الدقيقة 46 من عمر المباراة يوم السبت الماضي.
وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في حديث للسومرية نيوز، إن "المدافع ريبين سولاقا سيغيب عن صفوف المنتخب الوطني في المباراتين الوديتين أمام الأردن وأوزباكستان".
وأوضح أن "نتائج الفحوص الخاصة بالمدافع ظهرت اليوم وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة 3 أسابيع إلى شهر واحد، بالتالي لم يعد بإمكانه المشاركة في معسكر الإمارات وخوض المواجهتين الوديتين".
وستقام المباراتان في الـ12 والـ17 من الشهر الحالي في الإمارات.
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