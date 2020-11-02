الأمم المتحدة توجه تحذيراً لموظفيها الفرنسيين

وأوضحت الهيئة الأممية في بيان، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن هذا الخطر قد يشمل "المؤسسات التعلمية والتجارية المرتبطة بفرنسا".

وجاء هذا البيان في خضم التوتر بين فرنسا والعالم الإسلامي إثر نشر رسوم مسيئة للنبي محمد (ص)، ودعم الرئيس الفرنسي لـ"حرية التعبير".



وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حذر من احتمال وقوع مزيد من الهجمات على الأراضي الفرنسية. وأضاف "نحن في حرب وفي مواجهة عدو خارجي وداخلي، وفي مواجهة الأيديولوجية الإسلاموية".