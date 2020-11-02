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الأمم المتحدة توجه تحذيراً لموظفيها الفرنسيين

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قالت إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن إن "خطر شن متطرفين هجمات منفردة ضد المصالح الفرنسية قد يرتفع"، داعية موظفيها الفرنسيين لأخذ الحيطة والحذر.
وأوضحت الهيئة الأممية في بيان، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن هذا الخطر قد يشمل "المؤسسات التعلمية والتجارية المرتبطة بفرنسا".

وجاء هذا البيان في خضم التوتر بين فرنسا والعالم الإسلامي إثر نشر رسوم مسيئة للنبي محمد (ص)، ودعم الرئيس الفرنسي لـ"حرية التعبير".


وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حذر من احتمال وقوع مزيد من الهجمات على الأراضي الفرنسية. وأضاف "نحن في حرب وفي مواجهة عدو خارجي وداخلي، وفي مواجهة الأيديولوجية الإسلاموية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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