دولة أوروبية تحذر من شراسة كورونا في الشتاء

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، إن فيروس كورونا يتصرف بشكل مختلف ويصبح أكثر شراسة في درجات الحرارة المنخفضة.
وتابعت في مؤتمر صحفي: "لا يمكن أن نسمح لهذا الانتشار السريع للفيروس بأن يثقل كاهل نظامنا الصحي"، مشيرة إلى أن عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بسبب كورونا تضاعف في الأيام العشرة المنقضية.
وبدأت ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين، بتطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي التي أعلنت عنها المستشارة الأسبوع الماضي، بهدف احتواء تفشي الوباء، والتي ستستغرق شهرا كاملا.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكورونا في البلاد بواقع 12097 حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 545027 في المجمل، مع تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10530.
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