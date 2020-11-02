إصابة فرانشيسكو توتي بفيروس كورونا

2020-11-02 | 14:58
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن أسطورة إيطاليا، فرانشيسكو توتي بطل العالم مع منتخب بلاده في 2006 وروما، مصاب بـ فيروس كورونا.
وكشفت شبكة "سكاي" الإيطالية، أن "أسطورة روما فرانشيسكو توتي، خضع لفحوصات طبية ومسحة (بي سي ار) بعد شعوره ببعض الأعراض في الأيام الأخيرة".
وأصيب توتي بالحُمى وبعض الآلام في العظام، مما جعله يخضع للفحوصات، بعد ذلك، جاءت النتائج إيجابية.
وشددت الشبكة الإيطالية، على أن "توتي حالته تتحسن، ودخل في الحجر الصحي، ولن يخرج قبل أن تتحول نتيجته إلى سلبية".
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