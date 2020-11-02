صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على قانون نقابة التمريض.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته الخليج 365 ان " "رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2020، على قانون نقابة التمريض".
وأكد رئيس الجمهورية، خلال توقيعه على القانون، وفقا للبيان أن "المصادقة تأتي للارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وضمان حقوقهم، والمحافظة على مهنة التمريض باعتبارها مهنة انسانية مرتبطة برعاية الفرد والعائلة والمجتمع، وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يصادق على قانون نقابة التمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.