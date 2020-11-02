رئيس الجمهورية يصادق على قانون نقابة التمريض

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على قانون نقابة التمريض.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته الخليج 365 ان " "رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2020، على قانون نقابة التمريض".

وأكد رئيس الجمهورية، خلال توقيعه على القانون، وفقا للبيان أن "المصادقة تأتي للارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وضمان حقوقهم، والمحافظة على مهنة التمريض باعتبارها مهنة انسانية مرتبطة برعاية الفرد والعائلة والمجتمع، وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى".