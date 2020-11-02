رئيس الجمهورية يتسلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان".

وأضافت أنه "في مستهل اللقاء نقل السفير تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الى رئيس الجمهورية، ورسالة خطية من الأمير الى صالح تضمّنت دعوة رسمية لزيارة الكويت".



وأوضحت الرئاسة، أن "اللقاء استعرض عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، والعمل على تعزيزها نحو مزيدٍ من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".

وبينت رئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح قبل الدعوة من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، ووعد بتلبيتها في وقت يُتفق عليه قريبا".

من جانبه، أكد السفير سالم الزمانان، حرص بلاده على تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المثمر مع العراق.

