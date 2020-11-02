الجبهة العراقية تنفي طرح مرشح لرئاسة البرلمان

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "الجبهة العراقية تعمل وفق خارطة طريق ذات رؤية وتسلسل واضح في طريق تصحيح المسار التشريعي بعيدا عن التخندقات الحزبية او المكوناتية"، مبينا ان "الجبهة لديها سلسلة اجتماعات أجرتها بالمرحلة السابقة مع عدد من القيادات والقوى الوطنية من المكون الشيعي وتعقبها اليوم ضمن حركة التنسيق والتواصل السياسي لقاءات اخرى مع قيادات القوى السياسية الوطنية المختلفة في اقليم كردستان".واضاف الخالدي، ان "الجبهة وضمن عملها الجماعي ورفضها للتفرد بالقرارات وبحسب نظامها الداخلي المتفق عليه فقد تركت جزئية اختيار اسم مرشح لشغل اي منصب تنفيذي او تشريعي بقيادة واعضاء الهيئة العامة في الجبهة ومن بينها تقديم اسم مرشح منصب رئيس مجلس النواب".

وتابع ان "هذا الموضوع حتى اللحظة لم يتم طرحه بشكل رسمي على اعتبار ان هناك أولويات للعمل داخل الجبهة وبحال الاتفاق داخل الهيئة العامة على اي اسم فسيتم تقديمه بشكل شفاف وواضح الى القوى السياسية الوطنية والرأي العام".