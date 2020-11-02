الرافدين يستثني المقترضين المحالين للتقاعد من تقديم سند العقار

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف بالابقاء على كفالته للمتقاعد".واضاف البيان ان "التعليمات الجديدة تقتضي ان يقدم المحال الى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الاقساط من مكافأة نهاية الخدمة".

وتابع أنه "في حال اصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الاسباب يقدم المقترض كفيلاً بديلاً شرط ان يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً".