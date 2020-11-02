طقس العراق .. زخّات مطر خفيفة وأخرى رعدية في هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، أن يشهد العراق درجات حرارة غير مستقرة، وزخات مطر خفيفة وأخرى رعدية، خلال الأسبوع الحالي.

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