بالصور.. حريق في سوق البياع

أخمدت فرق الدفاع المدني، الاثنين، نيراناً اشتعلت داخل عدد من المخازن والمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوبي بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق واخماد نيران اشتعلت داخل عدد من المخازن والمحال التجارية لبيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوبي بغداد بإشراف ميداني من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإبعاد خطر النيران عن المحال المجاورة وإخماد الحادث بوقت قياسي داخل تلك المخازن والمحلات التجارية المشيدة من صفائح الچينكو المخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإبعاد خطر النيران عن المحال المجاورة وإخماد الحادث بوقت قياسي داخل تلك المخازن والمحلات التجارية المشيدة من صفائح الچينكو المخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".
وأكدت المديرية "إنهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية في تلك المخازن والمحلات التجارية".
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