الكاظمي يوجه النفط بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب في ذي قار

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، وزارة النفط بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب في ذي قار.

وقال مصدر في حكومي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، اليوم الاحد، وزارة النفط بصرف مبلغ ٥٠٠ مليون دينار الى مستشفى القلب التخصصي في محافظة ذي قار"، معتبراً أن "التخصيص المالي جاء لتلبية الاحتياجات وتوسعة المستشفى، ودعمها بالمستلزمات اللازمة".



واوضح المصدر الحكومي ان "الكاظمي اوعز لوزارة النفط ايضا، بتخصيص مبلغ مقداره مائة مليون دينار شهريا للمستشفى ذاتها لتغطية احتياجاتها".

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