النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي

اعلنت وزارة النفط، الاحد، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (153) الفا و( 899 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(430) مليونا و (630 ) الف دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل".

واكد ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 876) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 38.480 ) دولارا".

يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.