اندلاع حريق داخل محطة وقود وسط كربلاء

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق في محطة وقود وسط كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، |إن "حريقا كبير اندلع داخل محطة وقود السلطاني وسط محافظة كربلاء". واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني هرع الى موقع الحريق وباشر بإخماد النيران في خزانات الوقوع المشتعلة".

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