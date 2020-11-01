استمرار ارتفاع الشفاء على الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عنه الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 2658 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 3127 مصابا للشفاء بسبب الفايروس. وسجلت الوزارة 56 حالة وفاة بالفايروس في 24 ساعة بالعراق

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