كورونا في كردستان.. اكثر من الف اصابة و28 وفاة

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، عن تسجيل 1054 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتعافي 536 حالة. وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، ان "الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي: 1 ـ الفحوصات (6740 فحوصات جديدة) • (2176) اربيل • (1471) السليمانية • (2784) دهوك



• (34) حلبجة‌ • (34) حلبجة‌ • (213) كرميان • (62) رابرين • ٢. الاصابات: (1054 اصابات جديدة) • (398) اربيل • (202) السليمانية • (384) دهوك • (13) حلبجة • (41) كرميان • (16) رابرين • 4. الشفاء: (536 حالة شفاء جديدة) • (119) اربيل • (20) السليمانية • (359) دهوك • (12) حلبجة • (26) كرميان • (0) رابرين



• 4. وفيات: (28 حالة وفاة) • (5) اربيل • (8) السليمانية • (10) دهوك • (1) حلبجة • (0) كرميان • (4) رابرين الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ( 122) لاي حالة طارئة".



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