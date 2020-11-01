'استقبل الدبابات العراقية بالاضاحي'.. اسيود يخضع للتحقيق

اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية مجتبى ذو النوري، الاحد، ان متزعم مجموعة "الاحوازية" الارهابية حبيب اسيود مخطط الهجوم الارهابي في أهواز عام 2018 يخضع للتحقيق حاليا من قبل كوادر الاستخبارات والامن في طهران.

وقال ذوالنوري، في تصريح صحفي، انه "تم اعتقال ونقل حبيب اسيود مخطط الهجوم الارهابي على الاستعراض العسكري في اهواز عام 2018"، مبينا ان "مجموعة الاحوازية تدعو للتقسيم وبدأت نشاطاتها منذ بداية حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) وتعد من فلول مجموعات القومية العربية بزعامة شبير خاقاني".

ولفت الى أنه "حين كانت الدبابات العراقية تسحق أهالي محافظة خوزستان جنوب غرب استقبلتها هذه المجموعة بتقديم الاضاحي وعملت بمثابة طابور خامس لهم".

وتابع ان "هذه المجموعة الارهابية تقوم بعمليات ارهابية لكن متزعمها وضع تحت مراقبة ورصد كوادر الامن والاستخبارات الايرانية في الخارج واستطاعت اعتقاله ونقله الى البلاد كما فعلت مع المدان روح الله زم".

وعدّ رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية "اعتقال ونقل متزعم مجموعة الاحوازية الى طهران نجاحاً آخر حققته الاجهزة الاستخبارية والامنية في البلاد"، لافتا الى ان "هذا الارهابي سيمثل أمام محكمة عادلة عقب انتهاء التحقيق واكمال الملف الخاص به".