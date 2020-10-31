صور جديدة للطائرة التي سقطت في بلد

تنشر وكالة الخليج 365، السبت، صورا جديدة للتي سقطت في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. وبحسب ما اكدته خلية الإعلام الأمني في بيان لها انه "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية ) مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير الماهوله". واضافت ان "الحادث الى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول". Advertisements

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