خلية الإعلام تصدر بيانا عن سقوط الطائرة العسكرية في بلد

أصدرت خلية الإعلام الامني، السبت، بيانا عن اسباب سقوط الطائرة التدريبية العسكرية في قضاء بلد والذي ادى الى مصرع الطيار ومساعده، مشيرة الى خلل فني تخللها.
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