مستشار الأمن القومي يطلع ميدانيا على إجراءات فتح جسر الجمهورية

وأضاف المكتب، "تفقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، صباح اليوم ، ساحة التحرير، للاطلاع على إجراءات قيادة عمليات بغداد لفتح جسر الجمهورية والشوارع المحيطة بساحة التحرير وسط بغداد".
وتاب المكت، أن "الاعرجي أجرى جولة ميدانية في الساحة ونفق التحرير، وتجوّل في الشوارع المحيطة بساحة التحرير وجسر الجمهور، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية وعودة أصحاب المحال التجارية الى أعمالهم"، مؤكدا أن "الحكومة عازمة على تذليل الصعوبات أمام المواطنين، الى جانب تلبية مطالبهم الحقة".
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