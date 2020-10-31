رسمياً.. اعتبار النجف خاسراً لعدم حضوره مباراة نفط الوسط

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2020-10-31 | 12:30
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قررتْ لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسراً أمام فريق نفط الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز.
واضافت التطبيعية في بيان لها أنه "بالنظر لعدم حضور فريق نادي النجف في مباراته أمام فريق نادي نفط الوسط المقرر إقامتها في الساعة الثانية من ظهر اليوم في ملعب كربلاء الدولي، فيُعدُّ خاسراً بنتيجة المباراة (٣- صفر) استنادا للفقرة ١٣ / (أ) من المادة الثانية من نظام المسابقات ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، والتي تنص على الآتي : "إذا تأخر الفريق عن وقت المباراة الأصلي بـ (١٥) دقيقة يُعد الفريق خاسراً (٣- صفر)".
يذكر ان النجف تخلف عن الحضور لمباراة اليوم، بعدما قررت ادارة الفريق عدم خوض اللقاء بعدما تم نقله من ملعب النجف من قبل التطبيعية.
يذكر ان النجف تخلف عن الحضور لمباراة اليوم، بعدما قررت ادارة الفريق عدم خوض اللقاء بعدما تم نقله من ملعب النجف من قبل التطبيعية.
المحرر: محمد خليل
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