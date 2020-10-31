مصرع الطيار ومساعده.. محافظ صلاح الدين يعلن سقوط طائرة عسكرية في قضاء بلد

اعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، السبت، عن سقوط طائرة عسكري عراقية في قضاء بلد، مؤكدا مصرع قائد الطائرة ومساعده. وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إن "طائرة عسكرية عراقية سقطت في قضاء بلد، ما ادى الى استشهاد الطيار ومساعده".

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