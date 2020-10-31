الكاظمي يعزي تركيا ويؤكد استعداد العراق لتقديم المساعدة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "عبّر في برقية بعثها إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تضامن العراق وتعاطفه مع حكومة وشعب تركيا الصديقة، وقدّم مواساته وتعازيه إلى أسر الضحايا والمفقودين في هذه المنطقة المنكوبة".واكد الكاظمي بحسب البيان "تضامن العراق الإنساني ومساندته للجارة تركيا في هذه المحنة، واستعداد الجهات الحكومية المختصة، لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة ازمير ومحيطها".

وتعرضت ولاية ازمير غربي تركيا امس الجمعة الى زلزال كبير ادى الى خسائر بشرية ومادية.