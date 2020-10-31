دولة القانون يدعو لايقاف مشروع منح السعودية اراضي في البادية للاستثمار





وأضاف البيان، أن "ائتلاف دولة القانون يرى في هذا القرار اثارة الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف اصداره في هذا الوقت سيما وان هذا المشروح طرح اكثر من مرة في زمن الحكومات السابقه ورفض لاعتبارات استراتيجية مائية وامنية، ولانه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين ويفتح الباب امام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار". وقال الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وتلقت الخليج 365 نسخة من ذلك البيان، "ندعو الجهات الرسمية الى ايقاف مشروع منح السعودية اراضي للاستثمار في بادية العراق ( كربلاء ، النجف المثنى)"، معتبرا هذا الامر فيه "تداعيات خطيرة على امن وسيادة البلاد، فضلا عن انه يساهم في الاضرار بمخزون العراق الستراتيجي من المياه الجوفية".وأضاف البيان، أن "ائتلاف دولة القانون يرى في هذا القرار اثارة الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف اصداره في هذا الوقت سيما وان هذا المشروح طرح اكثر من مرة في زمن الحكومات السابقه ورفض لاعتبارات استراتيجية مائية وامنية، ولانه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين ويفتح الباب امام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار". وشدد الائتلاف على ضرورة "ايقاف رخصة المشروع الذي يمنح السعودية ١٥٠ الف دونم في بادية العراق"، داعيا ،العشائر العراقية الاصيلة وكل القوى الوطنية الى "رفض المشروع وايقافه".

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