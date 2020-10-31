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محسن بامحفوظ يكتب: أسامة النجيفي.. تاريخ من العمالة لصالح تركيا

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خلافات دائمة  بين عائلة النجيفي و الحكومات السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية لان عائلة النجيفي من أصول تركية و ليس عربية .

 

لعب اسامة النجيفي  دوراً مهم في المشهد السياسي العراقي  والعملية السياسية  معتمدا على الورقة الطائفية و رغم انه لايمتلك القاعدة الشعبية ولا التأثير في القرار السياسي  .

 

 

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لقد شكل صعود النجيفي الى رئاسة البرلمان و الانخراط  بالعملية السياسية تساؤلات عديدة و خاصة حول التناقض في سلوكه السياسي و تصريحاته التي تثير الشكوك و الغموض وفي مواقفه المثيرة للجدل.

 

 

و من المثير للجدل و التناقضات ايضا  اسست عائلة النجيفي مليشيات مسلحة و اطلق عليها حرس نينوى بذريعة الدفاع عن الموصل ولكن واقع  الحال هو محاولات ومراوغات سياسيه هدفها تحقيق حلم ولاية النجيفي اخوان وضمها الى الدولة العثمانية.

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MO Nasa

MO Nasa

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