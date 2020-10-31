رئيس الوزراء المصري يصل بغداد

وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وصل، اليوم، إلى العاصمة بغداد". وبحسب وسائل إعلام مصرية، فان زيارة مدبولي جاءت للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 تشرين الأول الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.



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