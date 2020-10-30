'إنستغرام' يحصل على تعديل يهم ملايين المستخدمين

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن ميزة البث المباشر حصلت على تعديل قد يجعلها أكثر عملية وفائدة للكثير من المستخدمين.
وأشار القائمون على التطبيق إلى أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر "إنستغرام"أصبحت الآن 4 ساعات بدلا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم، وأن هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.
وسيكون بإمكان المستخدمين أيضا مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما، أي على غرار "القصص" و المنشورات، كما سيتمكنون من تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.
وسيكون بإمكان المستخدمين أيضا مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما، أي على غرار "القصص" و المنشورات، كما سيتمكنون من تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.
ويرى القائمون على "إنستغرام" أن زيادة مدة ساعات البث المباشر عبر التطبيق ستساعد الكثير من المستخدمين، وخصوصا الذين يستعملون هذه الميزة لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد.
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