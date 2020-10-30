بالصور.. خراطيم مياه تكافح ألسنة لهب داخل جامعة أهلية في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد حرايق اندلع داخل مخزن للأثاث والمواد المستهلكة في مبنى جامعة أهلية تقع بمنطقة المنصور غربي بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلاع داخل مخزن للأثاث والمواد المستهلكة في كلية التراث الجامعة في منطقة المنصور".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطرها عن ابنية الجامعة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية او تأثر ابنية الجامعة".
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